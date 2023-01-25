Отдыхавшего в ОАЭ вологодского депутата освободили от должности зампреда комитета ЗС

Депутата законодательного собрания Вологодской области Дениса Долженко освободили от должности заместителя председателя комитета по экономической политике и собственности. Об этом 25 января сообщили в пресс-службе парламента.

«Сегодня на сессии законодательного собрания области было принято решение об освобождении Долженко от должности заместителя председателя комитета по экономической политике и собственности», — рассказали в пресс-службе «РИА Новости».

6 января Долженко опубликовал в соцсети «ВКонтакте» пост из Дубая. Фото из поездки в ОАЭ он подписал, что на лыжах катается не очень хорошо, «а бегать в такой мороз не очень комфортно», поэтому он «прислушался к рекомендациям синоптиков, утеплился».

После этого секретарь генсовета партии Андрей Турчак сообщил, что депутата Долженко лишат партийного билета «Единой России». За новогодние праздники произошло несколько резонансных случаев, когда депутаты-единороссы «повели себя неадекватно», добавил Турчак.

17 января «Коммерсант» рассказал, что во многих российских субъектах действует настоятельная рекомендация для местных чиновников и депутатов не выезжать на отдых за пределы страны. Неофициальный запрет появился после ряда скандалов, связанных с отпусками региональных управленцев и народных избранников.

В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отдых российских чиновников за границей больше относится к вопросу этики, каких-либо аппаратных ограничений на этот счет нет.