Россия и США определят причины образования трещин на МКС

Специалисты из России и США определят причины появления трещин в переходной камере служебного модуля «Звезда» российского сегмента МКС. Об этом сообщил в среду, 25 января, главный специалист Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Александр Спирин.

Специалисты склонны считать, что трещины на Международной космической станции появились давно. Причины их образования ищут уже на протяжении нескольких лет.

«Сейчас идет встреча с американскими партнерами, почему они [трещины] образовались. Первый фактор — возраст, второе — технологические решения, которые со временем привели к трещинам», — сказал Спирин.

По его словам, с момента начала работ по поиску утечки в сентябре 2020 года повреждение оболочки было локализовано и устранено в трех местах. В результате выполнения работ темп утечки воздуха из переходной камеры последовательно был снижен с 1,14 кг в сутки до 0,47 кг на постоянной основе и до 0,3 кг в сутки — на временной.

Спирин уточнил, что нормы утечки для станции составляют 325 г в сутки. До 2019 года эта норма соблюдалась.

При этом, как добавил главный специалист РКК «Энергия» (входит в Роскосмос), если камеру изолировать и открывать крайне редко, то полеты на МКС можно продолжать.

Утечку воздуха на МКС зафиксировали в конце августа 2020 года. Выяснилось, что утечка происходит в российском модуле «Звезда». В середине декабря того же года стало известно, что есть еще одно место утечки воздуха.

Как считают опрошенные «Известиями» эксперты, всего на станции может быть больше шести трещин. В качестве одной из причин их появления могло стать то, что металл уже износился. Также есть вероятность, что трещины стали результатом большой нагрузки на стыковочный узел.