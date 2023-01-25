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Россия и США определят причины образования трещин на МКС

Россия и США определят причины образования трещин, которые ищут на МКС с 2020 года
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Фото: Global Look Press/Roscosmos
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Специалисты из России и США определят причины появления трещин в переходной камере служебного модуля «Звезда» российского сегмента МКС. Об этом сообщил в среду, 25 января, главный специалист Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Александр Спирин.

Стара, как «Мир»: ученые считают, что починить корпус МКС невозможно
Трещины говорят об износе металла, из которого сделана оболочка станции

Специалисты склонны считать, что трещины на Международной космической станции появились давно. Причины их образования ищут уже на протяжении нескольких лет.

«Сейчас идет встреча с американскими партнерами, почему они [трещины] образовались. Первый фактор — возраст, второе — технологические решения, которые со временем привели к трещинам», — сказал Спирин.

По его словам, с момента начала работ по поиску утечки в сентябре 2020 года повреждение оболочки было локализовано и устранено в трех местах. В результате выполнения работ темп утечки воздуха из переходной камеры последовательно был снижен с 1,14 кг в сутки до 0,47 кг на постоянной основе и до 0,3 кг в сутки — на временной.

Спирин уточнил, что нормы утечки для станции составляют 325 г в сутки. До 2019 года эта норма соблюдалась.

При этом, как добавил главный специалист РКК «Энергия» (входит в Роскосмос), если камеру изолировать и открывать крайне редко, то полеты на МКС можно продолжать.

Утечку воздуха на МКС зафиксировали в конце августа 2020 года. Выяснилось, что утечка происходит в российском модуле «Звезда». В середине декабря того же года стало известно, что есть еще одно место утечки воздуха.

Как считают опрошенные «Известиями» эксперты, всего на станции может быть больше шести трещин. В качестве одной из причин их появления могло стать то, что металл уже износился. Также есть вероятность, что трещины стали результатом большой нагрузки на стыковочный узел.

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