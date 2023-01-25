BMW представила экстремальный седан M3 CS

Компания BMW представила экстремальный спортивный седан BMW M3 CS 2024 модельного года с перенастроенным мотором повышенной мощности. Автомобиль будет выпущен ограниченным тиражом, а его производство стартует в марте 2023 года, сообщило 25 января издание «Авторевю».

За основу новой модели взят полноприводный седан BMW M3 Competition xDrive с восьмиступенчатым автоматом и активным задним дифференциалом. У автомобиля сохранен режим дрифта, в котором передний привод принудительно отключается вместе с системой стабилизации авто.

Для снижения веса машины передние кресла сделаны из углепластика, но они имеют полный набор электрических регулировок и обогрев. Из углепластика сделаны также крыша, капот, корпуса зеркал и воздухозаборников, спойлер, диффузор, а также кожух центрального тоннеля. Установлена титановая выпускная система. В итоге снаряженная масса машины составила 1765 кг.

В подвеске автомобиля установлены новые пружины, адаптивные амортизаторы и стабилизаторы, ориентированные на заезды по треку. Перенастроен рулевой механизм, а также установлены кованые колеса и трековые шины, хотя без доплаты можно заказать и стандартные дорожные. Производство седанов BMW M3 CS начнется в Германии в марте текущего года.

11 января компания BMW сообщила о том, что планирует представить версию i5 на электротяге в текущем году. По предварительным данным, машина получит те же силовые агрегаты, что и у BMW i4, а в основу новинки ляжет модернизированная платформа CLAR. Если версия о силовых агрегатах, которые позаимствуют у i4, подтвердится, то «пятерка» на электротяге получит две силовые установки на выбор: с одним электромотором и с двумя, а диапазон мощности составит от 340 до 544 л. с. Эксперты полагают, что запас хода на одном заряде по циклу WLTP составит до 590 км.