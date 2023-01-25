Около 80 самопроизвольных сходов лавин насчитали в Мурманской области

В Мурманской области с начала лавиноопасного сезона самопроизвольно сошло 77 лавин. Вероятность схода новых снежных масс оценивается как высокая. Об этом предупредили специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС.

Как пишет ИА «Би-порт» со ссылкой на исследователей, наибольшую вероятность схода лавин прогнозируют из-за ожидаемых сильных и продолжительных снегопадов.

По данным службы лавинной опасности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Кировска», в Хибинах фоновая степень лавинной опасности сейчас умеренная. На крутых склонах снежный покров закреплен умеренно, а на остальных склонах — хорошо и в целом стабилен. Пока работ по принудительному спуску лавин не планируется.

Ранее, 20 января, сообщалось, что в результате схода лавины возле автомобильного тоннеля в Тибетской автономной области КНР погибли по меньшей мере 20 человек. Еще восемь человек считаются пропавшими без вести. Лавина сошла на шоссе недалеко от города Ньингчи, из-за чего люди в автомобильном тоннеле оказались в ловушке.