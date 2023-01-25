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Увлекательная лекция о видеоиграх и виртуальных мирах пройдет в лектории «Капитаны будущего» 28 января

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Фото: ТАСС/MAXIM SHIPENKOV
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О том, как создаются виртуальные миры, об уникальном языке видеоигр и о профессии игрового сценариста расскажет инди-разработчик и основатель онлайн-школы «Нарраторика» Мария Кочакова на субботней встрече в павильоне «Космос», которую ВДНХ проведет вместе с командой лектория «Капитаны будущего». Гостей мероприятия ждут не только увлекательная беседа, но и небольшие задания, которые дадут возможность испытать на себе, каково это — придумывать истории для видеоигр.

Встреча состоится 28 января в 12:00 на ВДНХ в пространстве павильона «Космос». Регистрация на лекцию: https://cosmos-vdnh.timepad.ru/event/2305497/

Спикер: Мария Кочакова, игровой сценарист и инди-разработчик, преподаватель Института бизнеса и дизайна, основатель первой в России и СНГ школы нарративного дизайна и игровой сценаристики «Нарраторика». Работала в студиях Mail.Ru, Social Quantum, Tesla Games, а в 2015 году выпустила собственную игру Message Quest в Steam.

Лекторий «Капитаны будущего» — это образовательная платформа, где каждый может получить уникальные знания и вдохновение для собственных открытий. Спикеры лектория — представители передовых компаний и команд, которые уже сегодня стремятся сделать будущее комфортнее, экологичнее и технологичнее — Политехнического музея, Национального исследовательского университета ИТМО, проекта «Дети в «Сколково», «Яндекс Музея».

Прямую трансляцию лекций из образовательной программы можно посмотреть в сообществе «Капитаны будущего».

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