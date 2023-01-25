Уголовное дело возбудили после падения ребенка с лошади на Ставрополье
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту падения четырехлетнего ребенка с лошади в конном клубе в Ставропольском крае. Мальчик получил вред здоровью средней тяжести.
Инцидент произошел 20 ноября 2022 года в селе Татарка Шпаковского муниципального округа. 49-летняя женщина организовала для посетителей конного клуба прогулку по территории Татарско-Грушевского леса. Управление лошадью, на которую посадили ребенка, доверили мужчине, не являющемуся работником клуба. Кроме того, у мужчины не имелось достаточных навыков управления животными. Об этом сообщает NewsTracker. Во время прогулки лошадь опрокинула ребенка на землю, из-за чего мальчик пострадал.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).
Ранее в этот день сообщалось о нападении быка на рабочего в Оренбургской области. Животное затоптало мужчину насмерть.