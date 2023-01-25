Власти Саратова заплатят компенсацию за нападение собаки на ребенка

Суд в Саратове взыскал с городской администрации компенсацию морального вреда в пользу несовершеннолетнего, на которого напала бродячая собака. Родителям ребенка заплатят 20 тыс. рублей.

Как пишет ИА «Взгляд-инфо», собака набросилась на девочку у одного из домов по 5-му Динамовскому проезду. Пес укусил ребенка за бедро.

В суде посчитали, что несовершеннолетнему были причинены не только телесные повреждения, но и нравственные страдания от испуга и боли. Исковые требования были удовлетворены в полном объеме.

Агентство напоминает, что случай произошел в октябре 2022 года возле дома по 5-му Динамовскому проезду. Мама 11-летней девочки рассказала, что днем ее дочь ходила в магазин и на нее набросилась бродячая собака. Ребенку потребовалась госпитализация.

Ранее, 2 декабря 2022 года, сообщалось, что в Саратове ученик седьмого класса пострадал от бродячей собаки. Это было уже вторым нападением за сутки в одном из районов города.