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Карантин ввели в 2,7% школ и детских садов Нижегородской области

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Рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) среди школьников зафиксирован в Нижегородской области. В 2,7% учреждений введен карантин.

Заболеваемость ОРВИ по совокупному населению находится выше эпидемиологического порога. Грипп подтвержден у 87 человек. В школах и детских садах вводят частичную или полную приостановку учебного процесса. Такие меры позволяют снизить темпы прироста заболеваемости среди детского населения. Полностью закрыта одна школа, пишет ИА «НьюсНН».

Родителей просят не отправлять детей с признаками простуды в организованные детские коллективы. Жителям региона, которые не вакцинировались против гриппа, рекомендовано избегать общественных мест.

Прививки против гриппа поставили свыше 1,4 млн жителей Нижегородской области, что составляет 46,5% населения.

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