Водитель легковушки пострадал при столкновении с автобусом в Хабаровске
В Хабаровске в результате столкновения легкового автомобиля с пассажирским автобусом пострадал человек. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла утром 25 января на улице Пионерской. В районе дома № 2 водитель легковой Toyota Allion нарушил дистанцию и врезался в автобус, двигавшийся по маршруту № 34 в сторону улицы Запарина.
В результате столкновения пассажиры автобуса не пострадали. Водитель легковушки госпитализирован в больницу с серьезными травмами, пишет ИА AmurMedia.
Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
Вечером 21 января в Славянске-на-Кубани (Краснодарский край) легковой автомобиль Nissan не уступил автобусу, который ехал по главной. Машины столкнулись. Пострадали 10 пассажиров автобуса, четверо из них были госпитализированы.