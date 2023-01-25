Бесплатными для студентов сделали катки в Тамбове в Татьянин день

В День российского студенчества, Татьянин день, который отмечается 25 января, в Тамбове и Уварове для всех студентов катки будут бесплатными в рамках акции «Бесплатный лед». Для того чтобы попасть на лед, необходимо при входе показать студенческий билет.

В Уварове можно будет покататься на ледовой арене «Сокол» с 14 до 15 часов. В Тамбове студентов ждут с 19 до 20 часов на ледовой арене «В Радужном» и во Дворце спорта «Кристалл».

Как пишет ИА «ОнлайнТамбов.Ру», такая акция проводится в Тамбовской области часто. Обычно она приурочена к знаковым датам: Дню образования Тамбовской области, Дню воссоединения Крыма с Россией и другим.

Ранее, 25 января, президент России Владимир Путин поздравил студентов с Татьяниным днем. В этом году он пообщался со студентами со всей страны по видеосвязи. Президент также поздравил школьников, которые только собираются поступать, и тех, кто уже давно закончил вузы.