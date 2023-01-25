Больницы Удмуртии получат больше 80 единиц медицинского оборудования

Свыше 80 единиц нового медицинского оборудования доставят в районные и городские больницы Удмуртии в 2023 году. Обновление техники проводится в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

По словам и.о. министра здравоохранения республики Натальи Якимовой, планируется закупка 55 аппаратов УЗИ, их установят в 24 районных больницах. Кроме того, учреждения получат 11 единиц «тяжелого» оборудования, в том числе рентгеноаппараты и маммографы. Для выполнения щадящих процедур и операций планируется приобретение эндоскопического оборудования. Об этом сообщает Udm-info.ru.

Наибольшая партия — 19 единиц техники — поступит в Сарапульскую городскую больницу. Последнее обновление техники в учреждении проводилось в 2010 году, с того момента оборудование выработало ресурс.

Кроме того, в Сарапуле планируется строительство нового здания поликлиники около железнодорожного вокзала. Она примет на обслуживание почти 23 тыс. человек.