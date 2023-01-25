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Ребенок погиб при столкновении авто с деревом в Находке

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В Находке (Приморский край) в результате столкновения легковушки с деревом погиб 12-летний мальчик. Об этом сообщает УГИБДД УМВД России по региону.

Авария произошла 23 января на Находкинском проспекте, 1г. Предварительно установлено, что 20-летний водитель Toyota Allion не справился с управлением на сыром участке дороги и врезался в дерево.

В результате погиб брат автомобилиста — 12-летний мальчик, который в момент ДТП находился на заднем сиденье справа, пишет ИА Nakhodka.Media. Самого водителя спасателям пришлось вырезать из покореженной машины. С различными травмами он был доставлен в реанимацию.

По данным Госавтоинспекции, 20-летний молодой человек получил права два года назад и уже 13 раз привлекался к ответственности за превышение скорости.

Обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются.

18 января в Волгограде столкнулись маршрутка и «КамАЗ». Три человека, в том числе ребенок, погибли. С травмами были госпитализированы двое несовершеннолетних, позднее в больницу доставили еще трех взрослых.

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