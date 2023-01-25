Рогов: российские военные сорвали удар ВСУ в направлении Мелитополя и Бердянска

Российские силы сорвали планы наступления украинской армии в Запорожской области. Об этом 25 января заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сорваны планы противника осуществить широкое наступление на освобожденную часть Запорожской области с целью выйти к побережью Азовского моря», — отметил Рогов в разговоре с «РИА Новости».

В частности, по его словам, удалось сорвать наступление в направлении Мелитополя и Бердянска.

Рогов добавил, что теперь украинские войска вынуждены стягивать резервы, чтобы удержать линию фронта.

22 января подразделения Восточного военного округа заняли более выгодные рубежи и позиции на запорожском направлении. За сутки на данном направлении были ликвидированы около 85 украинских солдат. Кроме того, были уничтожены боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, пикап, две гаубицы Д-20 и гаубица Д-30.

Рогов 21 января также сообщал, что российские военные ведут подавление позиций Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения в Запорожской области в Орехове, Гуляйполе и Каменском.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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