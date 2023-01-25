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Расследование смертельного ДТП в Карелии проконтролирует прокуратура

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Прокуратура Карелии проконтролирует расследование дела о ДТП, в котором погибли три человека. На месте аварии уже побывал прокурор Сегежского района. Он проконтролировал работу автоинспекторов и следователей.

Как пишет ИА «Карелinform», в ДТП на трассе «Кола» участвовали фура и легковой автомобиль. По предварительным данным, автопоезд, двигавшийся в Петрозаводск, занесло. На встречной полосе он столкнулся с иномаркой, которая двигалась в сторону Костомукши.

В результате все находившиеся в легковом автомобиле люди, включая водителя, погибли.

Ранее, 25 января, на юго-востоке Москвы водитель автомобиля Porsсhe сбил трех человек. Иномарка сбила людей на тротуаре.

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