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Экономист оценил вероятность роста биткоина до $30 тысяч

Экономист Беляев допустил рост стоимости биткоина до $30 тыс. и выше
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Кандидат экономических наук, финансовый экономист Михаил Беляев допустил рост биткоина до $30 тыс. и выше.

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В беседе с Lenta.Ru в среду, 25 января, эксперт отметил, что цена криптовалюты базируется исключительно на доверии к ней, а прямая связь между криптобиржей и верой в биткоин отсутствует.

Беляев пояснил, что биржа является только технической площадкой для проведения операций по покупке и продаже биткоина. При крахе одной появится другая.

Он высказал мнение, что крах биржи FTX оказал влияние на курс биткоина, поскольку такое случилось впервые. Между тем влияние не было радикальным, и от него определенно не будет зависеть дальнейшая судьба биткоина.

Беляев отметил, что курс биткоина понемногу будет подниматься, поскольку есть люди, купившие его гораздо дешевле и которые могут сбросить монеты для получения дохода. Кроме того, по словам экономиста, кто-то верит в то, что это наиболее перспективный и надежный инструмент.

«Всякие такие глупости психологического характера тоже подогревают рост цены биткоина как альтернативного материала. Особенно на фоне сообщений о том, что доллар уходит, что вместо него будет что-то новое и чудодейственное», — рассказал эксперт.

По его мнению, на фоне таких новостей биткоин может вырасти и до $30 тыс. и выше, потому что у него нет экономического обоснования, только психология, где «границ никаких нет».

Отмечается, что кроме биткоина также в цене растут другие ведущие криптовалюты. Например, курс Ethereum поднялся за прошедшие 24 часа на 0,3%, превысив $1,63 тыс. за монету. Альткоин BNB, который поддерживает экосистему Binance Chain, вырос на 4,9%, достигнув в верхней точке $320, стоимость Cardano увеличилась на 1,3%, до $0,38 за монету.

24 января в ходе торгов цена биткоина поднялась выше $23 тыс. за монету, прибавив за день около 1,5%. Биткоин продолжает дорожать вопреки заявлению крупной криптобиржи Genesis о банкротстве, тогда как после краха FTX биткоин обвалился до $15,8 тыс.

Криптобирже Genesis предрекли банкротство еще в ноябре 2022 года, пишет сайт aif.ru. Проблемы с ликвидностью у компании начались после банкротства FTX.

20 января Genesis подала заявление о банкротстве из-за проблем в отрасли. Как отмечает RT, Genesis Global Holdco и две ее дочерние компании, занимающиеся кредитным бизнесом, Genesis Global Capital и Genesis Asia Pacific Pte. Ltd., подали добровольные ходатайства о банкротстве в суд США.

В начале ноября стало известно, что криптовалютная биржа FTX обанкротилась в США, гендиректор Сэм Бэнкман-Фрид ушел в отставку. Этому предшествовал скандал с ликвидностью FTX, вызвавший обвал токена этой биржи, а затем и биткоина.

В ноябре учредитель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна юрист Александр Трещев в беседе с НСН заявил, что американские регуляторы не собираются спасать криптоиндустрию, поэтому рынок ждет очищение, огромное количество уголовных дел и большие посадки. Он допускал, что финансовые трудности у Genesis могут пошатнуть весь рынок.

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