Места для пунктов проката самокатов определили в Ленинском округе Омска

Места для пунктов проката электросамокатов определили в Ленинском округе Омска. В схему размещения попала Иртышская набережная и проспект Карла Маркса.

По данным администрации округа, специалисты проанализировали места размещения средств индивидуальной мобильности, где находились пункты проката сервиса Whoosh. Об этом сообщает ИА «Омскрегион». По итогам проверки принято решение включить в схему размещения новые локации.

Подать заявление на включение в схему новых участков могут заинтересованные лица. Размещение пунктов проката запрещено возле подземных и надземных переходов, на детских и спортивных площадках, в жилых дворах, под железнодорожными путепроводами и эстакадами. Кроме того, необходимо соблюдать расстояние не менее 3 м от края проезжей части. Размещение пунктов проката запрещено на тротуарах шириной менее 1,5 м, напоминает ИА «Город55».

В 2022 году в России зарегистрировали 838 ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, в которых 19 человек погибли и 870 получили травмы. По сравнению с 2021 годом показатели аварийности выросли вдвое.