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Журналист Блюменталь рассказал об ответе Шольца США на теракты на «Северных потоках»

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Фото: ТАСС/Zuma
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Журналист The Grayzone Макс Блюменталь рассказал в Twitter 25 января, что канцлер ФРГ Олаф Шольц ответил США на теракты на «Северных потоках» уступкой по поставкам танков на Украину.

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«После разрушения силами США газопровода «Северный поток», поставляющего дешевый газ в Германию, <...> Шольц принял ответные меры, уступив требованиям Вашингтона отправить Украине танки Leopard и попросив немцев меньше принимать горячий душ», — высказался обозреватель.

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» были обнаружены 26 сентября 2022 года. В районе утечек было зарегистрировано два мощных подводных взрыва. На следующий день Служба безопасности Швеции подтвердила факт диверсий, обнаружив в местах утечек остатки взрывчатки.

12 октября президент РФ Владимир Путин возложил ответственность за ситуацию на страны, которым выгодно разрушение «Северных потоков» и «которые фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры». Аварию на «Северных потоках» он назвал актом государственного терроризма.

В последние недели Запад активно обсуждает возможность поставок Украине немецких танков. 24 января текущего года журнал Der Spiegel сообщил о якобы принятом Шольцем решении отправки на Украину танков Leopard 2. На следующий день СМИ заявили, что Вашингтон может передать Киеву 30–50 танков M1 Abrams. Предполагается, что американский президент Джо Байден объявит о поставках танков на Украину на этой неделе. ФРГ воздерживалась дать разрешение имеющим на вооружении немецкие танки странам, несмотря на давление со стороны союзников.

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