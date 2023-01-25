Ковальчук рассказал Мишустину о ситуации на бывших заводах Сименс в РФ

Ковальчук рассказал Мишустину о ситуации на бывших заводах Сименс в РФ

2023-01-25 11:45:04

2023-01-25 11:45:04

2023-01-25 11:45:04

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