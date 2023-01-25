Заболеваемость ОРВИ выросла среди школьников на 26,1% в Оренбуржье

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) выросла среди школьников в Оренбургской области на 26,1% за неделю. Об этом сообщает 56orb.ru со ссылкой на управление Роспотребнадзора.

Наиболее высокие показатели заболеваемости отмечаются в Оренбурге, Орске, Бузулуке, Сорочинском и Соль-Илецком городских округах, а также в Кваркенском и Первомайском районах. Учебный процесс частично приостановлен в трех образовательных учреждениях. В школе Гая выявлен случай свиного гриппа.

Суммарная заболеваемость по региону за неделю снизилась на 15,4%. Тем не менее эпидемический порог превышен на 15,6%.

Ранее сообщалось, что заболеваемость ОРВИ за неделю сократилась на 14% в Красноярском крае. К медикам обратились почти 16 тыс. человек.