Ковальчук рассказал Мишустину о ситуации на бывших заводах Siemens в РФ

Председатель правления энергетической компании «Интер РАО» Борис Ковальчук на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в среду, 25 января, рассказал о ситуации на бывших заводах компании Siemens в России.

По словам Ковальчука, в ноябре 2022 года у компании было выкуплено два ключевых актива — «Воронежский трансформатор» и «СТГТ».

Первый актив занимается выпуском трансформаторов напряжением до 330 кВ с долей российского рынка около 25%, второй — производством и сервисом ключевых компонентов газовых турбин и является для России уникальным предприятием.

«Ввиду достаточно сильного санкционного давления на компанию «Сименс» эти предприятия с апреля 2022 года фактически прекратили свою деятельность. Была остановлена отгрузка готовой продукции заказчикам. <...> И я хотел бы поблагодарить правительство Российской Федерации, Минэнерго, Минпром, другие ведомства за оперативное решение вопросов, связанных с получением нами согласований на указанные сделки», — отметил Ковальчук.

В марте компания Siemens прекратила международные поставки оборудования и остановила работу по новым проектам в России. При этом отмечалось, что будет продолжена «локальная деятельность по обслуживанию и ремонту в строгом соответствии с санкциями».

Однако уже в мае Siemens объявила о прекращении производственной деятельности на территории России.