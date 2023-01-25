Amazon заняла первое место в рейтинге самых дорогих брендов мира

Amazon стала самым дорогим брендом в мире — $299,3 млрд. Компания Apple сместилась на второе место — $297,5 млрд, а Google осталась на третьем — $281,4 млрд. Из 500 компаний 48 представляют высокотехнологичную отрасль, в этом году из рейтинга выбыли Snapchat и Twitter, передает телеканал «Известия». Наибольшее число брендов из банковской отрасли — 72 предприятия, в 2022 году было 64 компании. Как отметила главный исполнительный директор Brand Finance, технологические производства во всем мире потеряли значительную стоимость из-за изменения спроса. Также наложили свой отпечаток перебои в логистике, нехватка рабочей силы и большие проблемы с финансированием.

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