Рабочую группу по борьбе с выбросами угольной пыли создадут на Алтае

В Рубцовске в Алтайском крае депутаты создадут специальную рабочую группу, которая займется решением проблемы выбросов угольной пыли на Южной тепловой станции. В состав группы войдут представители городской администрации и депутаты краевого заксобрания.

Цель группы — изучение экологической ситуации, которая сложилась в связи с деятельностью Рубцовского теплоэнергетического комплекса, пишет altapress.ru.

Ранее в Рубцовске образовался черный снег. Причиной специалисты называли невозможность котлов справиться с пыльным углем. Из-за этого произошел выброс из дымовой печи.

Жители города жаловались на черный снег еще в декабре 2022 года. По их словам, эта проблема существует в Рубцовске не первый год.