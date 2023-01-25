«Интер РАО» компенсировало доходы от остановки экспорта электроэнергии на Запад

«Интер РАО» удалось полностью компенсировать выпадающие доходы от прекращения экспорта электроэнергии на Запад. Об этом сообщил в среду, 25 января, председатель правления энергетической компании Борис Ковальчук в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

«Два фактора — в виде наращивания экспорта в азиатском направлении и работы инжиниринговых подразделений группы — полностью компенсировали выпадающие доходы от прекращения экспорта в западном направлении», — сказал Ковальчук.

Он сообщил, что по результатам трех кварталов 2022 года компания продемонстрировала рост основных финансовых показателей.

«С точки зрения финансово-экономического результата, по итогам подтвержденных трех кварталов мы продемонстрировали рост по всем ключевым показателям — это выручка и прибыль», — указал Ковальчук.

Кроме того, по итогам прошлого года «Интер РАО» установило рекорд по поставкам электроэнергии из России в Китай и Монголию, полностью компенсировав остановку экспорта в Евросоюз (ЕС).

На встрече с Мишустиным глава правления также рассказал о ситуации на бывших заводах компании Siemens в России. Он напомнил, что в ноябре у компании было выкуплено два ключевых актива — «Воронежский трансформатор», выпускающий трансформаторы напряжением до 330 кВ, и «СТГТ», который занимается производством и сервисом ключевых компонентов газовых турбин. Оба эти предприятия фактически прекратили свою деятельность с апреля 2022 года.

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