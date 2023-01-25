Пушилин указал на переброску Киевом резервов в район Марьинки

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил 25 января, что Киев продолжает перебрасывать резервы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в район Марьинки.

«Сейчас боевые действия ведутся в частном секторе. Противник пока еще продолжает перебрасывать резервы и старается изо всех сил затянуть освобождение Марьинки», — сказал он журналистам на церемонии открытия второго полуфинала конкурса «Лидеры возрождения. ДНР».

Он отметил, что после Марьинки российские войска выйдут на Курахово и Красногоровку, что позволит осуществить оперативное окружение Авдеевки.

Накануне Пушилин сообщил, что Вооруженным силам Украины отдали приказ держать Марьинку, несмотря на большое количество потерь. По его словам, боевики стараются максимально оттянуть момент потери города.

На прошлой неделе корреспондент «Известий» Александр Сафиулин показал, как проходят тренировки российских снайперов в Марьинке. По словам военкора, для тренировочных стрельб они выходят в прифронтовую зону и отрабатывают ключевые навыки в условиях, максимально приближенных к боевым.

Пушилин 18 января отмечал, что удары украинских войск по Донецку прекратятся после того, как Марьинка и Авдеевка будут освобождены.

Марьинка расположена примерно в 30 км от Донецка, что позволяет противнику наносить удары по кварталам столицы ДНР.

Специальная операция России по защите Донбасса продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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