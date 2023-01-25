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Пьяный мужчина задушил свою бабушку полотенцем в Крыму

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Фото: пресс-служба СК РФ
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Мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, задушил вою бабушку полотенцем в Крыму во время ссоры. Об этом 25 января сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК) РФ.

Сообщается, что преступление произошло 17 января в селе Левадки Симферопольского района, когда приехавший к 78-летней женщине нетрезвый внук задушил ее во время бытового конфликта полотенцем. По данным следствия, после убийства он попытался скрыться.

«Подозреваемый был задержан в Евпатории и доставлен в следственный отдел. Свою вину в совершенном преступлении мужчина признал», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи продолжают работать над сбором улик и закреплением доказательственной базы. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее, 23 января, в городе Бердске Новосибирской области 15-летнюю школьницу приговорили к 6,5 года воспитательной колонии за убийство матери, которое произошло в июле 2022 года. По данным следствия, между матерью и девушкой произошла ссора. После этого школьница нанесла более 30 ножевых ранений женщине в грудь, шею, живот и руки, от чего та скончалась на месте.

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