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На российском рынке появился электрокроссовер Volkswagen ID.4

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Фото: Германика Volkswagen
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Один из отечественных автодилеров стал предлагать новые кроссоверы Volkswagen с электродвигателями мощностью 204 и 313 л.с. Электрокар с силовой установкой в 204 л.с. стоит 3,6 млн рублей, а более мощная версия машины обойдется в 4,8 млн рублей, сообщил 25 января портал Autonews.

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У заднеприводного кроссовера ID.4, который оснащен 204-сильным электромотором, максимальная скорость ограничена на отметке 160 км/ч. Емкость батареи составляет 83,4 кВт/ч. Заявленный запас хода на одном заряде равен 607 км.

Более мощная комплектация, получившая электродвигатель мощностью 313 л.с., получила систему полного привода. Запас хода электрокара составляет 555 км. Электрокроссоверы оснащены круиз-контролем, системой адаптивного освещения, передними и задними парктроникиками, ABS, ASR, датчиками света и дождя. Кроме того, у электрокроссоверов есть бесключевой доступ, а также электрообогрев боковых зеркал и система управления дальним светом.

За комфорт отвечает двухзонный климат-контроль, мультифункциональное рулевое колесо, а также мультимедийная система, которая поддерживает функции CarPlay и Android Auto. Кроссовер поставляется из Китая, где собирается на совместном предприятии SAIC-Volkswagen.

20 января стало известно, что в РФ начался прием заказов на кроссоверы Volkswagen Tharu, который производится в Китае. Дилеры полагают, что автомобиль будет стоить не дороже 3 млн рублей. В основе автомобиля лежит модульная платформа MQB, знакомая по многим другим моделям Volkswagen и Skoda. На китайском рынке автомобиль выпускают с бензиновым турбомотором 1.4 TSI и 2.0 TSI мощностью 150 и 186 л.с. соответственно. Оба двигателя работают с роботизированными коробками. Самая мощная версия машины выпускается как в переднеприводном, так и в полноприводном варианте.

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