В Москве иностранец незаконно легализовал более 500 мигрантов

В Москве полиция задержала иностранца, незаконно легализовавшего более 500 мигрантов. Об этом в среду, 25 января, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

«Предварительно установлено, что злоумышленник заказывал у своего знакомого бланки уведомлений о прибытии иностранного гражданина, после чего ставил на них все необходимые печати, которые приобрел в сети Интернет, и передавал клиентам», — говорится в сообщении.

По информации полиции, фигурант оформлял поддельные документы с мая 2021 года. Стоимость его услуг, за которыми обратились более 500 мигрантов, составляла от 4,5 до 6 тыс. рублей.

По месту жительства 46-летнего приезжего проведен обыск, в ходе которого были изъяты средства связи, банковские карты, черновые записи, заполненные поддельные бланки уведомлений, печати, принтер и ноутбук.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков»). Задержанному грозит лишение свободы на срок до одного года.

Ранее, в начале января, сообщалось что в Санкт-Петербурге задержали около 2 тыс. мигрантов В результате проверки были выявлены многочисленные нарушения миграционного законодательства, по которым приняты меры административного характера.