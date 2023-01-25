Spiegel: канцлер ФРГ Олаф Шольц согласился передать Украине танки Leopard 2

Канцлер ФРГ Олаф Шольц согласился передать Киеву танки Leopard 2, сообщил 24 января журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

По данным издания, речь идет о роте танков модели 2A6. Также Берлин собирается выдавать разрешения другим странам на поставку Киеву Leopard 2.

В статье предполагается, что решение в ФРГ приняли после нескольких дней интенсивных консультацией со странами-партнерами.

По информации журнала, всего у Берлина 212 танков Leopard 2.

25 января военный эксперт Игорь Никулин в беседе с «Известиями» заявил, что поставки Leopard 2 на Украину радикально не повлияют на ситуацию. По его мнению, российским военным по силам справиться с этой техникой.

Вместе с тем сопредседатель правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель 24 января заявила, что танки Leopard 2 не должны использоваться на Украине против России, иначе это приведет к усилению конфликта.

При этом некоторые европейские страны, в частности Польша, уже обратились к ФРГ с просьбой разрешить поставки Leopard 2. В Берлине подчеркивали, что заявки на получение лицензий на экспорт рассматриваются в срочном порядке.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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