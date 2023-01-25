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В ДОМ.РФ оценили эффект от усиления поддержки многодетных семей на Дальнем Востоке

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Фото: пресс-служба ДОМ.РФ
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Реализация инициативы президента России по увеличению размера выплат многодетным семьям для погашения ипотеки на покупку жилья в Дальневосточном федеральном округе будет иметь большой социальный эффект, считают в госкомпании ДОМ.РФ.

Ее гендиректор Виталий Мутко рассказал, что увеличение суммы компенсаций приведет к улучшению качества жизни людей. «Многодетность часто сопряжена с огромным количеством бытовых проблем, в том числе организацией досуга, учебы, личного пространства для каждого члена семьи, и новая мера господдержки, несомненно, окажет людям существенную финансовую поддержку. Только в этом году в Приморье повышенную компенсацию могут получить до 1 тыс. семей», — отметил он.

Программа господдержки многодетных семей начала действовать в сентябре 2019 года (на эти цели направлено 207 млрд рублей из федерального бюджета). По словам Мутко, за это время выплаты получили более 460 тыс. человек, около 20 тыс. из них полностью погасили ипотеку. Компенсация может быть направлена на погашение кредита, предоставленного на покупку (строительство) квартиры или частного дома, в том числе с земельным участком.

В 2023 году правительство РФ увеличило сумму единовременной выплаты для многодетных семей в Приморском крае с 450 тыс. рублей до 1 млн. Повышенную компенсацию могут получить семьи, где третий или последующий ребенок родился после 1 января текущего года. Доплата в размере 550 тыс. будет осуществляться из регионального бюджета, на эти цели выделят 457,6 млн. рублей.

Приморье является пилотным регионом, в будущем действие меры господдержки могут распространить на весь Дальний Восток. Согласно принятому 25 января региональному закону, жители Приморья могут сначала обратиться за федеральной выплатой, а в случае если ее недостаточно для погашения задолженности, то сразу за региональной. Предоставлять дополнительные документы при этом не нужно.

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