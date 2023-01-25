Источники сообщили о планах поставщика платежных терминалов Ingenico уйти из России

Компания Ingenico, производитель терминалов для приема оплаты банковскими картами, может уйти из России 1 марта 2023 года. Об этом 25 января пишет РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, контракты с сотрудниками Ingenico истекают 15 февраля. При этом техподдержка терминалов будет осуществляться до конца марта.

Вместе с тем компания официально не сообщала об уходе с российского рынка, а все переговоры с банками идут кулуарно. По сведениям одного из собеседников РБК, производитель терминалов уже несколько месяцев ищет способ уйти из России без серьезных последствий.

По информации источников, в сети терминалов Сбербанка, ВТБ и ПСБ основная доля терминалов — Ingenico. Гендиректор поставщика платежных решений INPAS Илья Коробов указал, что доля POS-терминалов компании в России составляет около 50%.

По данным на 25 января, на официальном сайте Ingenico Россия отсутствует в списке стран, где работает офис компании.

В июле сообщалось, что НСПК вместе с банками тестирует новый сценарий оплаты по NFC-технологии в системе быстрых платежей. Для приема платежа от клиента используется смартфон продавца с технологией SoftPOS: она позволяет телефону выступать в качестве платежного терминала.