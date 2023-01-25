Посол России в США Антонов: все переданные Украине американские танки будут уничтожены

Российские военные уничтожат американские танки, если США решатся их передать Украине. Об этом 25 января заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«В случае принятия решения о передаче Киеву M1 Abrams, американские танки будут уничтожены <...>, как уничтожаются все прочие образцы натовской техники», — приводит его слова пресс-служба посольства в Telegram-канале.

Аргументы, что танки передаются для оборонительных целей, — неоправданны, указал Антонов. По его словам, ни у кого не должно остаться иллюзий, кто является «настоящим агрессором» в конфликте. Он также обратил внимание на то, что американцы усиливают военную помощь в периоды, когда российские военные одерживают победы.

«Всё больше официальных лиц и экспертов в Америке признают, что речь идет о «войне по доверенности» с нашей страной», — добавил дипломат.

В этот же день агентству Anadolu источник в администрации США сообщил, что Вашингтон может передать Киеву батальон танков M1 Abrams, то есть 30–50 машин.

Накануне газета The Wall Street Journal также писала о том, что Белый дом склоняется к отправке на Украину «значительного количества» танков Abrams M1.

Кроме того, в настоящее время в Европе идет дискуссия об отправке Киеву немецких танков Leopard 2. Журнал Der Spiegel 24 января написал, что немецкий канцлер Олаф Шольц принял решение отправить танки на Украину. Несколько стран, в их числе Польша и Финляндия, также изъявили желание поставить Leopard 2 Киеву, но для этого потребуется согласие Берлина.

Военный эксперт Игорь Никулин в беседе с «Известиями» указал, что поставки танков Leopard 2 на Украину радикально не повлияют на ситуацию. По его мнению, у российских военных с ними не возникнет проблем.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.



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