В МИЦ «Известия» рассказывают о заболеваемости гриппом и COVID-19. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция на тему: «Двойная угроза: как защититься от «Кракена» и гриппа?».
Участники обсуждают, чем опасен новый штамм «Кракен» для детей. Насколько часто встречается одновременное заражение «Кракеном» и гриппом? Как восстановить иммунитет после болезни? Как возобновление въездного туризма из Китая может повлиять на эпидемиологическую ситуацию в России?
Участники:
- Елена Малинникова, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России;
- Татьяна Чеботарева, профессор кафедры детских инфекционных болезней РМАНПО Минздрава России;
- Николай Малышев, врач-инфекционист, профессор, доктор медицинских наук.