Бывший кандидат в президенты Австрии, политик и публицист Геральд Грош в среду, 25 января, заявил, что не видит большого смысла в том, чтобы Вена отказывалась от российского газа и приобретала этот же газ у других стран, но по более высокой цене.

По его словам, экономика и промышленность Австрии уже более пяти десятилетий ориентируются на дешевый газ из России. Он полагает, что переключение может занять годы и повлечь большие затраты налогоплательщиков.

«Кроме того, мало смысла в том, чтобы обходиться без дешевого российского газа, а получать тот же газ из других стран в четыре раза дороже. Все же убедились в том, что российский газ поступает к нам дороже и через другие страны. Готов ли гражданин пожертвовать своими сбережениями ради мошенничества с моральными ярлыками — я в этом сомневаюсь», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Ранее, 15 декабря, бывший вице-канцлер Австрии, бывший лидер правой Австрийской свободной партии Хайнц-Кристиан Штрахе отметил, что на фоне роста цен и риска безработицы в стране усилятся протестные движения. По его словам, санкции ЕС против России наносят ущерб экономике европейских государств и всё больше жителей Европы выступают против них.

10 декабря жители Вены митинговали с требованием к властям Австрии пересмотреть решение о санкциях против России. На мероприятие собрались несколько сотен жителей. Его также посетил Штрахе.

До этого, 14 января, немецкая газета Deutsche Wirtschafts Nachrichten написала, что энергетический кризис в Европе далек от завершения. В материале уточняется, что, после того как Европа перестала импортировать у РФ энергоносители, европейские страны стали вынуждены закупать сжиженный природный газ, который транспортируется в основном на кораблях, из-за чего энергоресурс обходится им гораздо дороже.

Жители Вены уже не в первый раз выходят на митинг против антироссийских санкций. Прошлая акция протеста состоялась 27 ноября. Участница митинга Рут Черне тогда заявляла, что придерживается позиции, что санкции «не имеют никакого значения» и «являются нарушением нейтралитета».

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите населения Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако всё это привело к усугублению энергетического кризиса в Европе, росту цен и инфляции.