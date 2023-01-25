Следователи Петербурга раскрыли совершенное почти 30 лет назад убийство

Следователи раскрыли убийство, совершенное в 1995 году в Санкт-Петербурге. Как сообщил 25 января источник «Известий», установлены личности двух подозреваемых в преступлении.

14 марта 1995 года тело Александра Боброва обнаружили в квартире с огнестрельным ранением в голову. Спустя почти три десятка лет следователям удалось выяснить, что преступление, предположительно, совершили Анатолий Ч. и Николай П. Они приехали к жертве домой, и, когда Бобров открыл дверь, Анатолий Ч. сделал несколько выстрелов в голову хозяина квартиры. Он скончался на месте.

Подозреваемый Анатолий Ч. умер в 2003 году, о его судимостях неизвестно. Его сообщник, Николай П., был судим за хулиганство.

17 января следователи Ульяновска раскрыли убийство изнасилованной и расчлененной 11-летней девочки, которое было совершено 35 лет назад.