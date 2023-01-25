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В Австрии указали на неготовность Европы перестроить свою экономику ради Киева

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Фото: Getty Images/Zerbor
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Страны Европы не готовы перестроить свою экономику на военные рельсы ради Украины. Такую позицию 25 января высказал бывший кандидат в президенты Австрии, политик и публицист Геральд Грош в интервью «РИА Новости».

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«Потому что путь к военной экономике имел бы фатальные последствия для всего общественного строя в Европе», — пояснил он.

Как отметил Грош, европейская экономика на данный момент и без того испытывает крупные проблемы.

«Кроме того, состоятельные граждане Европы не желают жертвовать своим прежним благополучием ради военной экономики. Тем более из-за войны, в которой мы не виноваты, не участвуем в ней», — резюмировал политик.

Ранее, 23 января, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что принятие нового, десятого пакета санкций в отношении России стало бы «огромной ошибкой», так как предыдущие рестрикции завели Европу в тупик. Он отметил, что новые ограничения создали бы проблемы для ЕС в сфере экономики, политики и безопасности.

До этого обозреватель Bloomberg Джек Виттельс указал на то, что страны Европы идут на большой риск, ужесточая санкции против России в нефтяной отрасли, так как это может привести к серьезным потерям для их экономик. По словам обозревателя, если страны ЕС не найдут альтернативные источники топлива, то санкции приведут к колоссальным расходам в отраслях, сильно зависящих от дизеля.

Страны Запада усилили экономическое давление на РФ в связи с началом спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой глава государства заявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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