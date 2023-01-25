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Мальчик из Бангладеш случайно уплыл в Малайзию во время игры в прятки

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Мальчик по имени Фахим из города Читтагонг в Бангладеш оказался в Малайзии после игры в прятки. Он провел в грузовом контейнере шесть дней без еды и воды. В распоряжении «Известий» есть видео спасения ребенка. Об этом сообщил портал Oddity Central вовторник, 24 января.

Работники малазийского Порт-Кланг обнаружили мальчика в контейнере 17 января во время разгрузки судна, прибывшего из Бангладеш. Они подумали, что ребенка похитили, и вызвали полицию, однако тот рассказал правоохранителям, что играл в прятки с друзьями и решил спрятаться в грузовом контейнере. Затем в процессе игры он заснул. Позднее грузчики, не заметив мальчика, случайно заперли его и погрузили контейнер на судно.

Администрация порта вызвала Фахиму скорую помощь. Он госпитализирован с тяжелым истощением. Издание уточняет, что на данный момент его жизни ничего не угрожает. В ближайшее время его отправят обратно на родину.

Ранее, 5 июля 2022 года, в городе Воткинске в Удмуртии двое детей получили удар током на улице. Они играли в прятки, один из мальчиков решил спрятаться в трансформаторной будке, где был аппарат под напряжением. Мальчик дотронулся до него рукой, получил удар током, второй ребенок попытался спасти товарища, но его отбросило в сторону. Один из детей попал в реанимацию, за его жизнь борются врачи.

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