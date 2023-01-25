Немецкий депутат рассказал о радости поклонников Бандеры из-за действий ФРГ

Берлин, соглашаясь на поставки танков Leopard Киеву, порадует «поклонников Бандеры» в лице украинских властей, написал в среду, 25 января, в соцсетях немецкий политик Даниэль Рой.

Таким образом он прокомментировал публикацию замминистра иностранных дел Украины и бывшего посла в Германии Андрея Мельника, где тот поприветствовал поставку немецких боевых танков и предложил союзникам создать мощную коалицию по истребителям для Украины.

По мнению Роя, новому оружию также окажутся крайне рады «мэр Ивано-Франковска и прочие поклонники Бандеры».

Днем ранее немецкий журнал Der Spiegel сообщил о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц принял решение о передаче Украине танков Leopard 2. Речь идет о целой роте танков модели 2A6, которые находятся на вооружении бундесвера.

Помимо таких стран, как Польша и Финляндия, которые уже публично заявили о готовности предоставить Украине некоторое количество своих танков Leopard 2, выяснилось, что Испания, Нидерланды и Дания также готовы поставить часть своих танков для нужд ВСУ. Однако для всего этого по-прежнему требуется согласие властей ФРГ.

На следующий день СМИ сообщили и о планах США объявить о передаче Киеву порядка 30–50 танков.

Между тем, как рассказал в беседе с «Известиями» военный эксперт Игорь Никулин, поставки танков Leopard 2 на Украину радикально не повлияют на ситуацию и у российских военных проблем с ними не будет, так как параметры танка находятся на уровне модернизированного Т-72. Он напомнил, что танки Leopard 1990-х годов выпуска стоят на вооружении Турции. Эти боевые машины плохо показали себя в сирийской кампании: террористы легко подбивали их даже из старых советских гранатометов.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, отмечалось, что танки не помогут ВСУ провести наступление, а кроме того, поставляемое вооружение станет законной целью для ВС РФ.

16 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что новый виток по поставкам на Украину более совершенного военного оборудования может «лишь затянуть всю историю и доставить больше бед Киеву».