Вооруженные силы (ВС) РФ помешали планам Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести масштабное наступление в Запорожской области. Об этом 25 января рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с агентством «РИА Новости».

«Благодаря нашим упредительным действиям были сорваны планы противника осуществить широкое наступление на освобожденную часть Запорожской области с целью выйти к побережью Азовского моря», — сообщил он.

По словам Рогова, на данный момент командование ВСУ вынуждено перебрасывать войска для удержания линии фронта, в том числе и с донецкого направления.

Накануне, 24 января, военный корреспондент Александр Сладков рассказал о том, что ВС РФ проводят наступление сразу по нескольким направлениям в зоне специальной военной операции (СВО). По его словам, российские военные делают успехи на артемовском и авдеевском направлениях, активно двигаясь в сторону Угледара, Красногоровки, Новомихайловки и Курахово, а также штурмуют Артемовск (украинское название — Бахмут).

До этого, 23 января, Рогов сообщил, что российским войскам удалось отодвинуть линию обстрела со стороны ВСУ в Запорожской области. Он добавил, что отряды ВСУ были выбиты из сел, которые использовались как опорные пункты для ударов по мирным жителям из освобожденной части региона.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Запорожская область наряду с Луганской и Донецкой народными республиками, а также Херсонской областью вернулась в состав РФ по итогам осенних референдумов.

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