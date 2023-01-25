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Источник сообщил о пресечении силовиками РФ каналов финансирования терактов СБУ

Восьмиклассник из Санкт-Петербурга угнал каршеринг

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Учащийся 8-го класса одной из школ Санкт-Петербурга угнал каршеринговый автомобиль. Об этом 25 января сообщает источник «Известий».

Согласно информации источника, накануне автомобиль Kia Rio был похищен неизвестным. Вечером того же дня машина была обнаружена под управлением учащегося 8 «б» класса одной из петербургских школ.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении школьника.

Ранее, 23 декабря 2022 года, 16-летний подросток угнал с другом автомобиль каршеринга в подмосковных Химках. Молодые люди попали в ДТП, после чего скрылись с места происшествия. Позже подросток пришел в отделение полиции вместе с мамой и признался в содеянном.

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