Овечкин забросил 31-ю шайбу в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в ворота соперника в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Денвере (США). Это был 811-й гол в карьере хоккеиста, который считается вторым по количеству голов после Уэйна Гретцки, забросившего 894 шайбы, сообщает «Спорт-Экспресс» 25 января.

«Вашингтон» сократил отставание в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо». В середине третьего периода счет стал 2:3»,— сообщает издание.

Российский нападающий набрал 53 очка в этом сезоне, забив 31 гол. Чтобы поравняться с Гретцки, ему осталось забросить 83 шайбы.

21 января стало известно, что Овечкин пропустит игру команды «Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс» регулярного чемпионата НХЛ из-за травмы нижней части тела.

Ранее, 18 января, «Вашингтон Кэпиталз» проиграл команде «Миннесота Уайлд» со счетом 4:2 (0:1, 3:1, 1:0). По результатам встречи «Вашингтон Кэпиталз» занял 7-е место в Восточной конференции с 54 очками.

15 января Александр Овечкин забросил свою 810-ю шайбу в НХЛ. Для россиянина гол стал 30-м в сезоне-2022/23. В настоящий момент Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов за всю историю лиги.

До этого, 9 января, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новый рекорд среди россиян по количеству сыгранных за карьеру матчей в регулярных чемпионатах НХЛ. Он обошел Алексея Ковалева, который вышел на лед в 1316 играх. Рекордсменом НХЛ по количеству сыгранных матчей является канадец Патрик Марло. Он провел за карьеру 1779 матчей.