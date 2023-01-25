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Командир расчета гаубичных орудий рассказал о 90-процентном поражении целей

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Фото: Министерство обороны РФ
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Боевые расчеты артиллерийских подразделений армейского корпуса Южного военного округа (ЮВО) в ходе специальной военной операции работают на поражение военной техники и замаскированных позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны РФ 25 января показало, как военнослужащие поражают цели из гаубицы Д-30.

«Работа у нас достаточно интенсивно проходит, в день от 10 и более целей поражаем. Уничтожаем прямым попаданием 90% целей. Сегодня работали по бронированной технике противника, разведка доложила о 100-процентном поражении целей», — рассказал командир расчета с позывным «Бизон».

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Расчеты артиллерии поражают личный состав, укрепления, технику и бронетехнику ВСУ. Артиллерия также выполняет огневое прикрытие действий сухопутных войск, уточнили в военном ведомстве.

24 января корреспондент «Известий» Денис Кулага побывал на позициях артиллеристов и показал, как расчеты гаубицы Д-30 ведут огневую работу по позициям ВСУ. Он показал, как орудие било в направлении населенного пункта Торское.

Ранее в этот день военные ЛНР заявили, что Кременная сейчас является самым горячим местом фронта в республике. Они подчеркнули, что противник не оставляет попыток наступать и постоянно обстреливает населенный пункт.

22 января подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ перебрасывают бронетехнику западного производства под Сватово. Он уточнил, что переброска большого количества бронетехники для подразделений украинских войск замечена на купянском направлении.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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