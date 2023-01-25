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В РФ можно будет купить вторичку с сохранением ипотечной ставки продавца

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В России начали продавать вторичное жилье с сохранением условий ипотеки от предыдущих покупателей, рассказали «Известиям» участники рынка недвижимости 25 января.

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Раньше при продаже квартиры, которая была приобретена в ипотеку, банк выдавал покупателю новый кредит — это невыгодно при сегодняшних более высоких ставках, сказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Первым программу по новой схеме запустил «Сбер», рассказали «Известиям» два источника на рынке недвижимости.

«Сбер» реализует такую программу в тестовом режиме», — подтвердили в банке.

Впрочем, у кредитных организаций всегда существовала такая возможность, но пользовались они ею в единичных случаях из-за неудобства и отсутствия четкого регламента действий, добавила Решетникова. Сегодня рыночные ставки на 2–3% выше, чем, например, были в середине 2021 года, поэтому новая программа как никогда актуальна, подчеркнула она.

«Покупатель может взять кредит на вторичное жилье по ставке 10,9–12,5%, а по новой программе, например, под 8%, как было в 2021 году. Ему это выгодно. А если выгодно покупателю, то и ликвидность квартиры продавца повышается», — сказал гендиректор компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков.

Механика такой «перемены лица» схожа с оформлением обычной ипотеки. Покупатель квартиры предоставляет полный пакет документов, включающий заявку на кредит, справку о доходах, копию паспорта и трудовой книжки, СНИЛС, и получает одобрение от банка, объяснила Татьяна Решетникова.

Подача заявки осуществляется через личный кабинет продавца недвижимости. Банк сохраняет все условия кредита, которые были у продавца. За переоформление взимается комиссия 1% от остатка суммы по кредиту, но не менее 12 тыс. рублей и не более 30 тыс. На заемщиков с плохой кредитной историей и большими долгами новая схема не распространится, отметила эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Старый новый ход: вторичку можно будет купить с сохранением ипотечной ставки продавца

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