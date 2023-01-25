Источник сообщил о пресечении силовиками РФ каналов финансирования терактов СБУ

Российские силовики пресекли финансирование западными странами сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), причастных к организации терактов в Херсонской области. Об этом стало известно в среду, 25 января.

Собеседник «РИА Новости» рассказал, что украинские спецслужбы использовали «спящую агентуру» для организации терактов и схронов с оружием в Херсонской области. После выполненной работы «агентура» отчитывалась по спутниковой связи, а деньги передавали исполнителю с помощью волонтерских организаций, которые использовали гуманитарные коридоры для прибытия в регион.

Источник указал, что денежные средства прятали в тайниках, координаты которых передавали при успешном выполнении задания.

Как сообщается, для обналичивания денег СБУ использовали банковские карты и счета, физические владельцы которых находятся на территории Европы и Прибалтики. Кроме того, украинские спецслужбы также использовали обезличенные банковские ячейки, арендованные в банках Польши и Чехии.

Ранее, 29 декабря, в Херсонской области ФСБ задержала передававшего СБУ данные о ВС РФ украинского агента. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о шпионаже, он заключен под стражу.