Эксперт рассказал об эффективности космической разведки США в зоне СВО

Космическая разведка США усиленно работает по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции, видит постоянное перемещение наших войск, но не может определить, откуда будет нанесен удар, сообщил «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

«Они гадают: войска зайдут с Белоруссии, с Брянской, с Курской, с Белгородской областей. Нашему командованию приходится применять различные тактики, чтобы озадачить противника», — сказал он.

Российские войска находят возможность ввести противника в заблуждение, отметил Ленков.

«Успехи под тем же Соледаром оказались фактором, который повлиял вообще на всю риторику, связанную с поддержкой Украины. Одни считают, что украинская оборона скоро посыплется, другие стали говорить, что это случится через два–три месяца. Запад лихорадит. Особенно хорошо это видно на фоне дискуссии о поставках Украине танков», — обратил внимание он.

По словам Леонков, Вооруженные силы РФ сейчас продвигаются на Запорожском фронте, также есть подвижки в районе Угледара и Марьинки.

«Бои, которые идут сейчас, некоторые называют наступлением, но это вряд ли так. Это скорее тактическое улучшение первоначальных позиций, с которых может осуществляться наступление», — считает он.

В Минобороны РФ 24 января заявили, что российская армия продолжает вести наступление в ДНР. Общие потери противника за сутки на этом направлении составили до 50 военнослужащих и несколько единиц военной техники, включая РСЗО.

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Ударная сполна: российская армия улучшает позиции в Донбассе и Запорожье