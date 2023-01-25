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Карчаа заявил о предвзятости инспекторов МАГАТЭ на украинских АЭС
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Карчаа заявил о предвзятости инспекторов МАГАТЭ на украинских АЭС

Карчаа: инспекторы МАГАТЭ могут быть предвзяты в вопросе о наличии боеприпасов на украинских АЭС
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа рассказал, что из-за зависимости Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) от США, его инспекторы могут быть предвзятыми в вопросе о наличии боеприпасов на украинских АЭС. Такое мнение политтехнолог выразил 25 января в ответ на заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, что на станциях не было найдено боеприпасов.

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«Во-первых, это денежная зависимость. США — один из ключевых спонсоров ООН, а МАГАТЭ является одним из институтов этой организации. Но более того, эти люди еще и политически ангажированы, ими управляют, они являются политическим инструментом», — поделился Карчаа с ТАСС, комментируя заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси об отсутствии боеприпасов на украинских АЭС.

Также он добавил, что в данной ситуации Америка может организовать провокации, чтобы обвинить в них российскую сторону и нанести ущерб ее репутации. По его словам, Россия не будет стрелять по украинским АЭС.

«Страна, пережившая чернобыльскую катастрофу, не будет этого никогда делать. А у ребят по другую сторону Днепра полное перерождение сознания», — объяснил Карчаа.

24 января стало известно, что в ходе проверки инспекторы МАГАТЭ не нашли военной техники на украинских атомных электростанциях (АЭС).

Накануне официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик уклонился от ответа на вопрос о хранении западного оружия на украинских АЭС, переадресовав его в МАГАТЭ.

Ранее в тот же день Служба внешней разведки (СВР) РФ сообщила, что у властей России имеются достоверные данные о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) складируют на территории ряда АЭС предоставляемые западными странами боеприпасы и вооружение. Отмечалось, что украинские боевики рассчитывают, что ВС России, осознавая опасность ядерной катастрофы, не станут наносить удары по территориям АЭС, а если произойдет детонация складов и разрушение атомной станции по вине «заблудившейся» ракеты украинской ПВО, то вину «можно будет списать на Россию».

В СВР также отметили, что подобные действия схожи с методами, которые используют международные террористы, однако в данной ситуации действия ВСУ угрожают жизням сотен тысяч жителей Европы.

До этого, 21 января, Карчаа рассказал, что Украина активизировала попытки завербовать по телефону персонал ЗАЭС. Однако сотрудники станции, по его словам, не поддаются на эти провокации. Также Карчаа отметил, что реакторы энергоблоков Запорожской АЭС можно запустить достаточно оперативно, но неадекватность киевского режима препятствует этому.

20 января Гросси заявил, что все стороны согласны с необходимостью создания зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции, но переговорный процесс проходит очень сложно.

12 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что ситуация на Запорожской АЭС по-прежнему остается тревожной из-за продолжающихся обстрелов с украинской стороны.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль РФ по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Россией. В Москве подчеркивали, что уход российских военных грозит катастрофой, так как Киев может использовать станцию для провокаций.

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