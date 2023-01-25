Боец снайперского подразделения объяснили специфику действий в зоне СВО

Действия снайперов — один из главных инструментов, который помогает решать боевые задачи, когда бои ведутся на улицах городов и поселков, в жилой застройке. Об этом «Известиям» рассказали бойцы снайперского подразделения пятой бригады Первого Донецкого корпуса.

«Прикрываем ребят своих, подавляем огневые точки противника, пулеметчиков, также снайперов ликвидируем», — говорит снайпер с позывным «Турист» о задачах, которые решает сегодня в ходе боев в Марьинке.

Снайперское подразделение пятой бригады первого Донецкого корпуса участвует в боях в ходе СВО, начиная с Мариуполя. Бойцы одними из первых получили опыт городских наступательных боев и сталкивались с украинскими снайперами.

Противник, вооруженный иностранными современными снайперскими комплексами, в боях на открытой местности имеет техническое преимущество в дальности и точности ведения огня. На вооружении донецких снайперов остаются винтовки СВД шестидесятых годов выпуска, многие со штатными четырехкратными оптическими прицелами. Некоторое оружие подверглось тюнингу с использованием трофейных деталей при помощи волонтеров.

Но в городских боях, где в застройке огонь ведется на меньших дистанциях, на первый план выходит подготовка личного состава и тактика действий. По словам бойцов подразделения, там, где противник не может реализовать техническое превосходство, бой ведется на равных.

«Чтобы стать снайпером человек должен быть психологически и морально устойчивым. Его работа — это искусство, которое можно осваивать всю жизнь, — рассказывает «Турист» о требованиях к личному составу.

Часть желающих отсеиваются на этапе тренировок, часть уже в ходе боевых действий просит перевести их обратно в пехоту.

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