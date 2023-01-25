Инвестстратег рассказал о важности денежных накоплений

Директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков рассказал о том, как правильно копить и инвестировать деньги, чтобы без потерь пережить любой кризис. Инвестстратег поделился знаниями с агентством «Прайм» 25 января.

По словам специалиста, чтобы быть готовым к любой непредвиденной ситуации, необходимо иметь денежную подушку безопасности. Хранить основную ее долю лучше в банке, а остальную часть наличными в надежном месте. Чтобы накопить нужную сумму, следует откладывать минимум десять процентов от полученного дохода каждый месяц.

«Чтобы иметь определенную сумму, на которую семья может прожить несколько месяцев, если возникнет какая-то непредвиденная ситуация, лучше откладывать деньги на депозит или накопительный счет» — посоветовал Исаков.

Эксперт считает, что начинать инвестировать нужно с формирования диверсифицированного по классам активов портфеля, который будет состоять из акции и облигации. Пополнять его нужно регулярно, вне зависимости от обстоятельств.

Исаков также подчеркнул, что не стоит путать инвестирование со спекуляцией или азартными играми, ведь большинство спекулянтов теряют свои деньги.

Ранее, 22 января, финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, что банковский вклад является самым простым инструментом пассивного дохода. По словам эксперта, такая инвестиция защищена системой страхования вкладов через Агентство по страхованию вкладов.