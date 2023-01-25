Зеленский рассказал о темах телефонного разговора с Макроном
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном 24 января. Политики обсудили дипломатические шаги по завершению украинского конфликта.
«В беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном поблагодарил его за прорывное решение предоставить легкие танки и за дальнейшее усиление обороноспособности Украины, в частности, передовыми системами ПВО. Обсудили и дипломатические шаги для завершения войны», — сказано в Telegram-канале Зеленского.
Также украинский президент добавил, что в ходе разговора он отдельно подчеркнул, что спортсменам из России «не место» на Олимпийских играх в Париже.
22 января президент Франции заявил, что Париж окажет Украине помощь в восстановлении после окончания боевых действий. Макрон пообещал, что Франция вместе с Германией отреагирует, «когда дело дойдет до восстановления Украины».
Ранее, 19 января, газета Politico сообщила, что власти Франции рассматривают возможность передачи украинской стороне своих танков Leclerc, однако принятого решения по этому вопросу еще нет.
С призывом передать Украине французские танки Leclerc выступил 12 декабря 2022 года украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.