Главком ВСУ Залужный стал долларовым миллионером после получения наследства

Главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный получил $ 1 млн в наследство от американца украинского происхождения Григория Степанца. Об этом стало известно из газеты The New York Times 25 января.

При этом не уточняется, были ли они родственниками. По словами издания, генерал вложил этот миллион в финансирование украинской армии. В пресс-службе ВСУ, по данным издания, якобы подтвердили перевод этих денег.

При этом основное финансирование ВСУ получает не от граждан, а от западных государств. Так, 17 января Еврокомиссия объявила о намерении ежемесячно переводить Киеву по €1,5 млрд кредитов из нового пакета макрофинансовой помощи на 2023 год начиная с марта. Также Евросоюз перевел Украине первый транш в €3 млрд в рамках программы кредитной помощи объемом €18 млрд.

В тот же день сообщалось, что Украина потратила 1 трлн гривен на расходы Вооруженных сил Украины (ВСУ) с февраля по декабрь 2022 года. Всего на безопасность и оборону в 2022 году было потрачено 1536,6 млрд гривен ($41,8 млрд), что составило 57% расходов государственного бюджета.

13 января на пресс-конференции в шведском Кируне после встречи с премьер-министром Ульфом Кристерссоном глава ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала эту программу макрофинансовой помощи крупнейшей в истории ЕС.

Страны Евросоюза утвердили выделение кредитной помощи Украине на 2023 год в размере €18 млрд 15 декабря. Фон дер Ляйен тогда отмечала, что ЕС по итогам 2022 года выделил Киеву €19,7 млрд и продолжит его поддерживать «так долго, как будет нужно».

До этого, 12 декабря, главы МИД стран ЕС согласовали увеличение на €2 млрд финансирования Европейского фонда мира, из бюджета которого оплачиваются расходы на военную помощь Украине.

Между тем 10 января генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Европейский союз и Североатлантический альянс должны увеличить помощь Украине. Он подчеркнул, что совокупная помощь Киеву составила €50 млрд.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне проводимой с 24 февраля 2022 года спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ней было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.