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Главком ВСУ Залужный стал долларовым миллионером после получения наследства

New York Times: главком ВСУ получил миллионное наследство из США
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный получил $ 1 млн в наследство от американца украинского происхождения Григория Степанца. Об этом стало известно из газеты The New York Times 25 января.

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При этом не уточняется, были ли они родственниками. По словами издания, генерал вложил этот миллион в финансирование украинской армии. В пресс-службе ВСУ, по данным издания, якобы подтвердили перевод этих денег.

При этом основное финансирование ВСУ получает не от граждан, а от западных государств. Так, 17 января Еврокомиссия объявила о намерении ежемесячно переводить Киеву по €1,5 млрд кредитов из нового пакета макрофинансовой помощи на 2023 год начиная с марта. Также Евросоюз перевел Украине первый транш в €3 млрд в рамках программы кредитной помощи объемом €18 млрд.

В тот же день сообщалось, что Украина потратила 1 трлн гривен на расходы Вооруженных сил Украины (ВСУ) с февраля по декабрь 2022 года. Всего на безопасность и оборону в 2022 году было потрачено 1536,6 млрд гривен ($41,8 млрд), что составило 57% расходов государственного бюджета.

13 января на пресс-конференции в шведском Кируне после встречи с премьер-министром Ульфом Кристерссоном глава ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала эту программу макрофинансовой помощи крупнейшей в истории ЕС.

Страны Евросоюза утвердили выделение кредитной помощи Украине на 2023 год в размере €18 млрд 15 декабря. Фон дер Ляйен тогда отмечала, что ЕС по итогам 2022 года выделил Киеву €19,7 млрд и продолжит его поддерживать «так долго, как будет нужно».

До этого, 12 декабря, главы МИД стран ЕС согласовали увеличение на €2 млрд финансирования Европейского фонда мира, из бюджета которого оплачиваются расходы на военную помощь Украине.

Между тем 10 января генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Европейский союз и Североатлантический альянс должны увеличить помощь Украине. Он подчеркнул, что совокупная помощь Киеву составила €50 млрд.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне проводимой с 24 февраля 2022 года спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ней было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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