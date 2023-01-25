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Президент Колумбии рассказал о предложении США передавать Украине российское оружие

Президент Колумбии Петро отверг предложение США о передаче российского оружия Украине
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/U.S. Air Force
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Колумбия отвергла предложение США передавать оружие российского производства Украине, заявил во вторник, 24 января президент Колумбии Густаво Петро.

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«В одном из разговоров [глава Южного командования вооруженных сил США генерал Лора] Ричардсон и другие представителями США мне сказали, что в связи с невозможностью поддерживать в активном состоянии [российское оружие в Колумбии], они это сделают и отправят Украине. Мы не занимаем ничью сторону. Мы на стороне мира. Поэтому ни одна единица российской техники, в каком бы состоянии она не находилась на нашей территории, не будет использована в этом конфликте», — цитирует его ТАСС.

Петро пояснил, что находящаяся в распоряжении Колумбии российская военная техника в плохом состоянии, так как нет возможности для ее технического обслуживания. И предложение США Богота не намерена даже рассматривать.

Ранее, 19 января, Лора Ричардсон, выступая в Атлантическом совете, заявила о том, что Соединенные Штаты прорабатывают с девятью странами Латинской Америки вопрос передачи Украине российского оружия, которое находится на балансе у этих государств. В обмен Пентагон предоставит им американское вооружение. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что заявление Пентагона не стало для Москвы неожиданностью.

1 декабря глава военно-промышленной компании Raytheon Technologies Грег Хейс рассказал, что США и их союзники по НАТО ведут переговоры со странами Ближнего Востока о передаче Киеву зенитных ракетных комплексов NASAMS. По его словам, западные страны планируют переместить вооружение в ближайшие 3–6 месяцев.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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